Rhauderfehn. Die gebürtige Ostfriesin Mareike Müller aus Rhauderfehn ist in den nächsten 100 Tagen bei der TV-Sendung "Big Brother" zu sehen. Die 37-Jährige gehört zu den 14 Kandidaten, die in der Sendung am Montagabend, 10. Februar 2020, ab 20.15 Uhr bei Sat.1 in das Haus der Reality-Show ziehen werden.

