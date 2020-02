Seit November 2019 lief der Prozess gegen den früheren Chefarzt am Klinikum Leer. Nun wird das Verfahren auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und muss neu aufgerollt werden. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Aurich. Paukenschlag im Prozess um Wirbelsäulenchirurgie: Das Verfahren gegen einen ehemaligen Chefarzt am Klinikum Leer muss neu aufgerollt werden. Warum das so ist, erklärte der Richter am Landgericht Aurich.