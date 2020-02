In Völlenerfehn entsteht ein Krippenhaus CC-Editor öffnen

Für den symbolischen ersten Spatenstich griffen die Beteiligten zur Schaufel. Foto: DRK

Westoverledingen. Noch sind sie in einem Nebengebäude der Grundschule untergebracht, das Provisorium für die unter Dreijährigen soll aber so schnell wie möglich ein Ende haben: Direkt an der Grundschule im Westoverledinger Ortsteil Völlenerfehn entsteht das Krippenhaus „Hummelhuus“. Betrieben wird es vom emsländischen Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).