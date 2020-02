Schlägerei an Diskothek Limit in Ihrhove CC-Editor öffnen

An der Schlägerei in Ihrhove am frühen Sonntagmorgen waren insgesamt fünf Personen beteiligt. Symbolfoto: colourboy.de/Cherkas

Ihrhove. Gleich fünf Strafverfahren hat die Polizei nach einer Schlägerei vor der Diskothek Limit in Ihrhove (Gemeinde Westoverledingen) am frühen Sonntagmorgen eingeleitet. An der Auseinandersetzung beteiligt waren zwei junge Männer aus Papenburg.