Bunde. Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bunde in Ostfriesland erneut einen rechtskräftig verurteilten Straftäter dingfest machen können. Der 27-Jährige wurde wegen Geldwäsche gesucht. Die geforderte Geldstrafe konnte er vor Ort begleichen.

