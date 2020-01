Weener. Dem TuS Weener ist für den Auftakt seiner Sportwoche ein wahrer Coup geglückt. Zu Beginn der Veranstaltung empfängt eine Rheiderländer Fußball-Auswahl die Drittligamannschaft des SV Meppen.

