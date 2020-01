Rhauderfehn. Ein verletzter 31-Jähriger, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein kaputter Carport sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Männern in Rhauderfehn im Landkreis Leer. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in der Nacht zu Freitag.

