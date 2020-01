Die Fahrerin dieses Opel Corsa wurde bei dem Unfall auf der Bundesstraße 436 in Weener lebensgefährlich verletzt. Foto: Frank Loger

Weener. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 436 in Weener gegen einen Baum geprallt. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.