Das passiert auf der Großbaustelle am Bahnhof in Leer

Kräftig gearbeitet wird im Umfeld des Bahnhofs in Leer. Unter anderem wurde der Asphalt entfernt, um eine Hilfsbrücke für Züge zu installieren. In diesem Panoramabild werden die Gleise verzerrt abgebildet. Foto: Klaus Ortgies

Leer. Wer zurzeit am Bahnübergang Bremer Straße in Leer die Gleise überquert, sieht vor allem schweres Baugerät und viele Menschen in orangefarbenen Westen. Aber was machen die da genau? Wann wird wirklich am Tunnel gearbeitet? Wann und wieso bleibt der Bahnübergang in nächster Zeit komplett gesperrt?