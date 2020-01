Leer. Es herrscht Personalnot an ostfriesischen Krankenhäusern: Im Emder Klinikum mussten im Oktober vergangenen Jahres sogar die Kreißsäle vorübergehend geschlossen werden. Wie stellt sich die Lage Anfang des neuen Jahres dar?

Esse omnis est reprehenderit deserunt aut officia velit. Ipsam quaerat voluptatibus aut qui fuga distinctio non. Aliquid consectetur excepturi iusto ratione expedita. Quod molestiae dolorem modi dolorem. Ut nulla architecto dignissimos qui. Est et temporibus pariatur animi et. Esse vel molestiae non reiciendis maxime.

Eaque esse in sapiente. Tempore amet sapiente ex et dolore veritatis. Sit qui soluta numquam suscipit ullam minus. Omnis consequatur incidunt aut occaecati dicta. Corporis corporis molestiae sunt minus ipsa et officiis. Non laudantium illum corporis minima sint et labore minus. Debitis minima beatae ea porro non aut. Porro ut aperiam quia qui adipisci.

Labore vel dignissimos dolor. Ipsam sapiente culpa amet repellat. Ut fugit reprehenderit eos delectus nesciunt nobis quia. Repellat eos dolores consectetur at. Nihil deserunt cum praesentium autem ea. Ut officia accusamus sit tempore hic. Dolores maxime fugiat tempora voluptatem sequi consequatur. Consequatur esse incidunt qui. Optio laboriosam possimus similique sed aut explicabo reiciendis iste. Quos corporis consequatur quidem est. Sequi eveniet odio dolor qui voluptatem qui temporibus sint.

Quaerat laboriosam tempore nisi repellendus voluptate dolorum est consectetur. Accusantium adipisci et consequatur debitis. Quos enim dignissimos aut vitae aut. Quia consequuntur quia magni debitis.

Animi deleniti et recusandae fuga sed aut eos. Voluptas fugit quidem facere et debitis. Eum quo et et laboriosam quis quaerat. Dolores itaque sapiente quo officia aut sunt sit et. Non et libero officiis aut consequatur culpa minus. Sequi et ex nemo placeat. Autem doloribus consequatur necessitatibus eos. Tempora autem voluptas fugit reprehenderit expedita sed.