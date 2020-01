Fünf Haftbefehle: Polizei fasst in Weener 27-jährigen Straftäter CC-Editor öffnen

Beamte der Bundespolizeiinspektion haben am Donnerstag in Weener zwei Männer festgenommen. Gegen einen lagen gleich fünf Haftbefehle vor. Symbolfoto: Bundespolizei

Weener. Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze bei Weener zwei Männer festgenommen. Gegen einen 27-Jährigen lagen gleich fünf Haftbefehle vor. Ein 30-Jähriger wurde mit einem Haftbefehl gesucht. Das teilte die Bundespolizeiinspektion am Freitag mit.