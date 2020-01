Emden. Die Polizei hat in Emden einen 16-Jährigen festgenommen. Der Emder soll am Montagabend an einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Stadt beteiligt gewesen sein und eine Angestellte mit einer Pistole bedroht haben.

