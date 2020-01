Der Emder Mirco Frerichs steht zum ersten Mal seit dem Angriff wieder an dem Ort, an dem er Ende Dezember von drei jungen Männern angegriffen wurde. Foto: Mona Hanssen

Emden. In der Stadt Emden haben am zweiten Weihnachtstag drei junge Männer Mirco Frerichs angegriffen, jetzt lebt der 20-Jährige in Angst. Er geht offen mit seiner Homosexualität um – und sieht das als Grund für den Angriff.