Einen Wert von 0,99 Promille ergab ein Alkoholtest bei dem 31-Jährigen. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Ihrhove/Rhauderfehn. Mit dem Auto in einem Graben gelandet ist ein 31-jähriger Mann aus Weener in Rhauderfehn. Er stand nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss. Der Mann soll am frühen Samstagmorgen mit seinem Opel bei einer Diskothek in Ihrhove losgefahren sein.