Borromäus-Hospital in Leer unter neuer Führung

Sein Amt als Ärztlicher Direktor gibt Dr. Martin Reckels (Mitte) an seinen Kollegen Dr. Dietrich Keller (links) ab. Stellvertretender Ärztlicher Direktor wird Dr. Jörg Leifeld. Foto: Borromäus-Hospital Leer

Leer. Nach 16 Jahren als Ärztlicher Direktor am Borromäus-Hospital in Leer gibt Dr. Martin Reckels, Chefarzt der Klinik Innere Medizin und Gastroenterologie, das Amt an seinen Nachfolger Dr. Dietrich Keller, Chefarzt der Abteilung Anästhesie, Schmerz- und operative Intensivmedizin, ab.