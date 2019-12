Bunde. Rund 1,8 Kilogramm Haschisch mit einem Straßenhandelspreis von etwa 17.000 Euro haben Beamte der Bundespolizei bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bunde in Ostfriesland sichergestellt.

Der mutmaßliche Drogenschmuggler war in der Nacht zu Samstag in einem Fernreisebus über die deutsch-niederländische Grenze eingereist und gegen 2.20 Uhr auf dem Rastplatz Bunderneuland angehalten worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Bereits bei der Überprüfung seiner Ausweisdokumente sei der 28-Jährige sichtlich nervös gewesen, wieso, "konnten die Bundespolizisten schnell aufklären", heißt es in der Mitteilung. Im Rucksack des Mannes entdeckten die Beamten ein Paket mit rund 1,8 Kilogramm Haschisch. Außerdem hatte er noch eine Kleinstmenge von rund drei Gramm Marihuana dabei.

Die Drogen mit einem Verkaufspreis von etwa 17.000 Euro im Straßenhandel wurden beschlagnahmt. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. "Mangels Haftgründen", so die Bundespolizei, blieb der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.