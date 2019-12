Bunde. Am Samstagnachmittag ist es auf der Autobahn 280 zu einem schweren Verkehrsunfalls gekommen, als ein Pkw auf ein Stauende auffuhr. Zwei Personen waren eingeklemmt, insgesamt wurden vier Menschen zum Teil schwer verletzt.

Unmittelbar nach der Grenzstation in Fahrtrichtung Deutschland fuhr ein Pkw auf das hintere Auto eines Staus auf und sorgte für den schweren Unfall. Alarmiert wurden daraufhin sowohl die Leitstelle Ostfriesland als auch die Leitstelle Drenthe in den Niederlanden, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Feuerwehren und Rettungskräfte aus den Niederlanden, ein Rettungshubschrauber aus Groningen, die Feuerwehren aus Bunde und Wymeer, der Rüstwagen der Kreisfeuerwehr sowie Rettungsdienst und Notarzt aus dem Landkreis Leer waren im Einsatz.

Die Feuerwehr aus Bunde übernahm zusammen mit dem Rettungsdienst die Rettung einer Frau aus einem Opel Corsa. Die Niederländer nahmen die technische Rettung einer Person aus einem Renault Twingo vor. Zwei Personen wurden nicht eingeklemmt und konnten sofort von den Rettungsdiensten versorgt werden.

Die technische Rettung der Eingeklemmten war aufwendig, heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehr Bunde beispielsweise musste das Dach des Opels komplett abschneiden und nach hinten überklappen, um eine schonende Rettung zu ermöglichen. Nach rund einer halben Stunde waren alle Personen befreit und durch die deutschen und niederländischen Rettungsteams versorgt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die A 280 war während des Einsatzes voll gesperrt, der Verkehr wurde zum Teil über den Rastplatz umgeleitet.