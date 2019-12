Flachsmeer. Genau 35.847,19 Euro hat die Raiffeisenbank Flachsmeer im Rahmen der Aktion VR-Gewinnsparen nun an 41 Vereine ausgeschüttet.

Viele der anwesenden Ehrenamtlichen üben ihr Engagement seit vielen Jahren aus, erklärte Christoph Hoek, Vorstandsvorsitzender der Raiba Flachsmeer. "Sie stellen sich Monat für Monat, teilweise Woche für Woche, in den Dienst der Gemeinschaft", lobte Hoek. Das verdiene "große Anerkennung und großen Respekt".

Nach Angaben des Bankleiters hat die Raiba in den vergangenen zehn Jahren mehr als 550.000 Euro an Ehrenamtliche ausgegeben. In diesem Jahr erhielten die einzelnen Vereine Summen in Höhe von 300 bis 2500 Euro für zweckgebundene Anschaffungen. Dies täte die Bank gerne, denn eine Gesellschaft ohne Ehrenamtliche sei eine deutlich ärmere Gesellschaft, bekundete Hoek.