In Leer müssen Autofahrer am Mittwochnachmittag mit Staus rechnen. Landwirte haben Proteste angekündigt und werden mit Traktoren unterwegs sein. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Leer. Am Mittwochnachmittag kann es in Leer zu Staus rund um das Maritime Kompetenzzentrum (Mariko) in der Innenstadt kommen. Nach Angaben der Polizei haben Landwirte Proteste angekündigt.