Bundespolizei fasst verurteilten Sexualstraftäter in Ostfriesland CC-Editor öffnen

Einen Mann, der wegen Sexualstraftaten von der Justiz gesucht wird, konnte die Bundespolizei an der Grenze bei Bunde aufgreifen. Symbolfoto: Bundespolizei

Bunde. Die Bundespolizei hat in einem Reisebus, der bei Bunde in Ostfriesland kontrolliert worden ist, einen rechtskräftig verurteilten Sexualstraftäter aufgegriffen. Der 39-Jährige muss die Haft in der psychiatrischen Abteilung einer Justizvollzugsanstalt verbringen.