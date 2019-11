Die Polizei sucht im Geisterfahrer-Fall einen weiteren Zeugen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Leer. Ein Geisterfahrer hat am Donnerstagabend auf der Autobahn 28 für eine lebensgefährliche Situation gesorgt. Als der 87-jährige Fahrer merkte, dass er die Autobahn in falscher Fahrtrichtung befuhr, setzte er zu einem Wendemanöver an; fast wäre es zu einer folgenreichen Kollision gekommen.