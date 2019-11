Stapelmoor. Im Rahmen unserer neuen Serie "Tierfreunde aufgepasst!" stellen wir jeden Monat ein Tier aus dem Tierheim in Stapelmoor vor, das einen neuen Besitzer sucht. Im ersten Teil der Serie geht es um eine verspielte Hündin, die auf den Namen "Toffee" hört.

"Toffee" ist sieben Jahre alt und ist ein reinrassiger Beagle. Diese Hunde gelten als aktiv, energiegeladen und ausdauernd. Sie haben eine Lebenserwartung von 12 bis 15 Jahren. Laut Sigrid Spranger, Mitarbeiterin im Tierheim, sind Beagles Jagdhunde und werden meistens in der Meute gehalten.

"Die Hunde brauchen unbedingt einen Bezug zum Menschen", sagt Spranger. In seinem siebenjährigen Leben wurde Toffee schon zweimal verkauft, das Tierheim ist also ihre vierte Stelle. "Der Grund dafür, dass sie so oft verkauft wurde, sind unerfahrene Besitzer", erklärt Hartmut Rand, der auch im Tierheim arbeitet. Toffee sei sehr lieb und verspielt. Außerdem vertrage sie sich gut mit anderen Hunden oder Katzen.

Weiterlesen: Tierheim in Stapelmoor sucht dringend Abnehmer für Tiere



Spranger merkte zudem an, dass es wichtig sei, die Hündin zu kastrieren. Viele Besitzer würden dies aus Kostengründen nicht tun, wodurch es zu ungewollten Deckungen komme. Die Welpen können oftmals nicht vermittelt werden und werden deswegen im Tierheim abgegeben oder teilweise sogar ausgesetzt. Das führe dazu, dass Tierheime überfüllt werden und – so wie das Heim in Stapelmoor – an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.

Interessierte können die Hündin im Tierheim (Deichstraße 10) in Stapelmoor besuchen. Weitere Infos unter Tel.: 04951 2459 und auf tierheimstapelmoor@gmail.com.