Aurich. Am Samstagvormittag sind Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und sein Wirtschaftsminister Olaf Lies in Aurich eingetroffen, um mit Gewerkschaften und Betriebsräten über den geplanten Stellenabbau beim Windenergieanlagen-Hersteller Enercon zu sprechen. Die Stimmung ist "richtig mies".

