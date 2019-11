Junger Ladendieb landet in Leer in Gewahrsamszelle CC-Editor öffnen

Nachdem er sich gegen eine Durchsuchung seiner Kleidung gewehrt hatte, kam der 18-Jährige in eine Gewahrsamszelle. Symbolfoto: Karsten Grosser

Leer. Nach einem Ladendiebstahl am Donnerstagabend in einem Geschäft in der Mühlenstraße in Leer hat sich ein 18 Jahre alter mutmaßlicher Täter gegen den Einsatz der Polizei gewehrt.