Leer. Sie ist schon seit vielen Jahren eine Erfolgsgeschichte: die Leeraner Weihnachtsverlosung. Viele Städte in und außerhalb Ostfrieslands haben schon versucht, dem Leeraner Modell nachzueifern – bisher ohne vergleichbaren Erfolg.

„Wir haben 250 ehrenamtliche Helfer, die mit Herzblut über Wochen dabei sind. Das ist etwas, was keine andere Stadt hat“, sagte Johannes Poppen von der Werbegemeinschaft bei der Vorstellung der diesjährigen Weihnachtsverlosung, die 40.000 Sofortgewinne bietet.



Finanzamt prüft genau

Bereits zum dritten Mal werden 400.000 Lose verkauft. „Auf 500.000 Lose wollten wir bewusst nicht erhöhen“, betonte Poppen. In der aktuellen Größenordnung muss schon das Lotteriegesetz peinlichst genau beachtet werden. „Und das ist anspruchsvoll“, sagt Poppen. Denn das zuständige Finanzamt in Hannover würde genau auf Einnahmen und Ausgaben achten. Sollte es erhebliche Diskrepanzen geben, hätte das massive Konsequenzen. Dann müssten Steuern abgeführt werden und „für den guten Zweck würde nur wenig übrig bleiben“, so Poppen.

Los kostet einen Euro

Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft rechnet wieder mit einem großen Ansturm auf die zehn Serien. Wie in den Vorjahren gilt: Wenn die Lose auf sind, sind sie auf. Ein Los kostet wieder einen Euro. Vom Erlös profitieren in diesem Jahr wieder die Lebenshilfe und der Kinderschutzbund. „Der Erlös ist wichtig für uns, um uns weitere Wünsche erfüllen zu können“, sagt Lübbert R. Haneborger von der Lebenshilfe. Im vergangenen Jahr waren es beispielsweise ein Dreirad und Sportgeräte. „Wir sind auch sehr dankbar für die Unterstützung“, sagt Tanja Neuhaus vom Kinderschutzbund. Mit dem Geld aus dem vergangenen Jahr wurden mehrere notwendige Sanierungen im Kinderschutzhaus in der Leeraner Altstadt erledigt, so die Leiterin der Einrichtung.

Ab dem 7. November werden die insgesamt 400.000 Lose für den guten Zweck verkauft. Gewonnen werden können außer zehn neuen Autos auch E-Bikes, Weihnachtsbecher, Handtücher und Warengutscheine im Wert von fünf Euro.

Lose können beim Multi Süd und Nord, in der Loshütte auf dem Denkmalsplatz, in der Pyramide auf dem Mühlenplatz in der Fußgängerzone und beim „Emspark“ gekauft werden.