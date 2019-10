Rettungshubschrauber auf Fußballplatz in Westoverledingen CC-Editor öffnen

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein verletzter Fußballer in Westoverledingen in ein Krankenhaus geflogen worden. Symbolfoto: Lars Schröer

Westoverledingen. Hubschraubereinsatz auf dem Fußballplatz: In Westoverledingen ist ein Kreisklassen-Kicker in ein Krankenhaus geflogen worden, nachdem er sich am Rücken verletzt hatte.