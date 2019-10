Rhauderfehn. Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall auf der B 438 in Rhauderfehn von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Nach Angaben der Polizei hatte der 55-Jährige aus Barßel am Samstag gegen 14.30 Uhr auf dem Weg zwischen Collinghorst und Folmhusen mehrere Autos überholt. Aus ungeklärter Ursache sei er dabei in ein Pkw-Heck gefahren. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte über die Fahrbahn in einen Wassergraben, in dem er bewusstlos liegenblieb. Ersthelfer bargen den Mann und alarmierten die Rettungskräfte.

Die 21-jährige Autofahrerin blieb laut Polizei unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der betroffene Straßenabschnitt blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 18 Uhr gesperrt.

Bei einem weiteren Motorradunfall wurde der Fahrer leicht verletzt, nachdem er beim Überholen auf der B 70 bei Folmhusen offenbar einen linksabbiegenden Pkw übersehen hatte.