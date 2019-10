Burlage. Am Mittwochabend gegen 19 Uhr ist es zu einem schweren Motorradunfall auf der Landesstraße 30 bei Burlage gekommen. Ein 32-jähriger Papenburger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Mann war mit seinem Krad der Marke Honda aus Richtung Burlage kommend in Richtung Langholt unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Kurz vor dem Übergang der Landesstraße in die Kirchstraße kam der Papenburger aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Er durchfuhr einen dahinterliegenden Graben und wurde einige Meter weitergeschleudert. Das Krad kam letztlich auf einem Fahrradweg zum Stillstand.

Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.