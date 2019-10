Millionenschaden nach Großbrand in Supermarkt in Ostfriesland CC-Editor öffnen

Mehr als 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Symbolfoto: Jörn Martens

Westerholt. In einem Supermarktlager in Westerholt (Kreis Wittmund) ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Wenig später stand das gesamte Gebäude in Flammen. Es dauerte Stunden, bis der Brand gelöscht war. Eine schnelle Evakuierung verhinderte Schlimmeres. Der Schaden ist immens.