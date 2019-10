Ihrhove. Wie schon nach ihrer letzten Wahl vor drei Jahren angekündigt gibt die Ihrhover Ortsbürgermeisterin Hedwig Pruin nach 40 Jahren ihr Amt ab. Das teilte die 80-Jährige beim offiziellen Jubiläum im Rathaus mit.

Eine Premiere in der Lokalpolitik in Ihrhove ereignete sich am 29. September 1979. Damals wurde Hedwig Pruin zur Ortsbürgermeisterin gewählt - als erste Frau überhaupt. Zum Festakt kamen zahlreiche Gäste in das Ihrhover Rathaus.

In ihrer 40-jährigen Amtszeit, die im November endet, sei sie in der Kommunalpolitik immer sehr intensiv aktiv gewesen, lobte Westoverledingens Bürgermeister Theo Douwes. Neben ihrer Tätigkeit als Bürgermeisterin sei Pruin im Gemeinderat von Westoverledingen vertreten und seit 2006 stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde. Lob gab es auch seitens der Polizei: „Hedwig ist eine warmherzige Frau und wenn man einen Rat braucht, ist Hedwig der beste Mensch dafür“, sagte Hans-Dieter Weichers von der Inspektion in Leer.

Ein Jubiläum wie dieses sei "einmalig in Niedersachsen", meinte Johann Boelsen, Bürgermeister der Samtgemeinde Jümme. Zudem sei der Ihrhover Bottermarkt Pruins „Baby“ gewesen. Sie habe viele Einflüsse auf den Bottermarkt gehabt und ihn zudem vor dem Ende bewahrt. Dies bestätigte auch der Marktmeister des Bottermarktes, Ernst Reil. Zudem sei sie "immer etwas extravagant", wie er augenzwinkernd in Bezug auf ihre farbenfrohen Outfits mitteilte.

Pruin selbst sagte, dass sie sich damals auf dem Bottermarkt gefreut habe "über die 20 Menschen, die den Markt besuchten". Mit den Jahren wurde der Markt zu ihrer Freude dann immer voller. Doch habe sie, wie Pruin erzählt, über die Jahre auch heftige Kritik von Bürgern erhalten. Dennoch habe sie sich nie unterkriegen lassen und immer weitergemacht. „Meine Prinzipien durchzusetzen war schwer und oft gab es heftige Diskussionen“, erzählte Pruin. Trotz ihrer erfolgreichen Amtszeit gebe es auch Dinge, die ihr nicht gelungen seien, meinte die 80-Jährige. Die Reaktivierung des Bahnhofes in Ihrhove zählte sie dazu.

Neben einer Patenschaft mit der Bundeswehr habe sie auch eine Patenschaft mit dem Kaninchenzuchtverein aus Ihrhove geschlossen. Besonders im Kopf geblieben seien ihr die Geschehnisse im März 2017, als drei Familien durch einen Hausbrand obdachlos wurden. Für die Familien seien viele Spenden gesammelt worden, wodurch deren gesamtes Inventar wiederhergestellt werden konnte. Wie Pruin weiter mitteilte, wird sie noch bis zum 6. November als Bürgermeisterin tätig sein, bevor ein Nachfolger das Amt übernehmen wird.