Freunde des Autotunings sind am Samstag, 19. Oktober 2019 zum Idasee in Ostrhauderfehn eingeladen. Die Einnahmen des Treffens kommen einem behinderten 18-Jährigen zu Gute. Foto: Christian Belling

Papenburg/Rhauderfehn. Der Autotuner-Verein "Crazy Rides Emsland" lädt am Samstag, 19. Oktober 2019 zu einem Treffen am Idasee in Ostrhauderfehn ein. Der Erlös des Tages kommt dem schwerbehinderten Nick Maas aus Westerstede zu Gute.