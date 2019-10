Weener. Eine 25-jährige Frau aus Rhede ist am Montagmorgen auf der Autobahn 31 bei Weener bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher soll ebenfalls aus dem Emsland kommen.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, befuhr die 25-jährige Rhederin gegen 7 Uhr mit ihrem Seat auf der A31 in Richtung Emden auf dem Überholfahrstreifen. Nach dem Passieren der Anschlussstelle Weener/Bunde wechselte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, ohne auf die 25-jährige Frau zu achten. Obwohl der unbekannte Fahrzeugführer sofort zurück in Richtung Hauptfahrstreifen fuhr, musste die 25-jährige ausweichen und prallte in die Mittelschutzplanke. Ihr Wagen schleuderte im Anschluss mehrmals in die Außenschutzplanke und kam dort stark beschädigt zum Stehen.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um einen Pkw mit einem Kennzeichen aus dem Emsland handeln. Durch den Unfall wurde die Frau schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen barg den Pkw. Der Gesamtschaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.