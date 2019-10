.Der Anwohner wollte mit Buttersäure Wühlmäuse von seinem Grundstück vertreiben. Dabei atmete er Dämpfe ein und bekam die Säure auf seine Haut. Foto: Kreisfeuerwehr Leer

Heisfelde. Weil er mit Buttersäure Wühlmäuse auf seinem Grundstück verscheuchen wollte, hat ein Anwohner am Montagabend in Heisfelde im Landkreis Leer einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Mann ist in eine Spezialklinik in Oldenburg eingeliefert worden.