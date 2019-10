Leer. 26 emsländische Jugendfeuerwehrmitglieder aus den Jugendfeuerwehren Holthausen, Messingen und Rütenbrock haben am vergangenen Sonntag im Sportzentrum der Friesenschule in Leer viel Teamgeist bewiesen: Im strömenden Regen legten sie erfolgreich fünf Teilprüfungen für den Erwerb der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr ab.

Bei der Leistungsspange handelt es sich um die höchste Auszeichnung, die Jugendliche in der Jugendfeuerwehr erlangen können, heißt es in einer Mitteilung. Über Monate seien die jungen Brandschützer durch ihre Betreuer auf den Abnahmetag vorbereitet worden.

„Alle oder keiner“ war dabei das Motto des Wettbewerbes. Es zählte allein die Leistung der Gruppe, da Teamgeist, gegenseitiges Vertrauen und Kameradschaft auch die Grundvoraussetzungen für die spätere Arbeit in den Einsatzabteilungen einer Feuerwehr seien.

Neben der Schnelligkeit beim Kuppeln von Schläuchen, dem Kugelstoßen über eine Distanz von mindestens 55 Meter, einem Staffellauf über 1500 Meter in rund vier Minuten und einer Löschübung sind auch Fragen zur Gesellschafts- und Jugendpolitik sowie Allgemeines rund um die Feuerwehr zu beantworten. Bewertet wird zudem die persönliche Haltung sowie geordnetes und geschlossenes Auftreten.



Dem Wetter geschuldet wurde auf eine gemeinsame Übergabe der Leistungsspangennadeln an die Gruppen verzichtet. So konnten die Jugendfeuerwehren nach erfolgreicher Ablage der Teilprüfungen ihre wohlverdienten Abzeichen beim Wertungsrichterteam in Empfang nehmen, vorzeitig den Heimweg antreten und die nasse Dienstkleidung zuhause zum Trocknen aufhängen.

Die Vertreter der Kreisjugendfeuerwehr Emsland gratulierten den stolzen Jugendlichen vor Ort zur erfolgreichen Teilnahme an der Leistungsspange und dankten den Jugendbetreuern und Ausbildern für die gute Vorbereitung des Feuerwehrnachwuchses auf die Prüfung.