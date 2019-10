Leer. Die Polizei in Leer hat nach fünf Tagen Gallimarkt, dem größten Volksfest in Ostfriesland, eine überwiegend positive Bilanz gezogen. Bezogen auf die große Zahl an Besuchern, sei eine relativ geringe Anzahl von Straftaten festgestellt worden.

Wörtlich heißt es von Heike Rogner, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Leer/Emden, in einer Mitteilung: "Trotz des Wetters gab es in diesem Jahr eine hohe Besucheranzahl und im Verhältnis dazu eine relativ geringe Anzahl von Straftaten - vor allem wenig Gewalttaten", so Heike Rogner, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Leer/Emden. Das Wetter in Ostfriesland zeigte sich von Mittwoch bis Sonntag eher verregnet. Die mobile Polizeiwache neben dem Riesenrad, die starke und erkennbare Präsenz der Polizei und die zahlreichen Kräfte des Sicherheitsdienstes haben sich Rogner zufolge bewährt.

In 15 Fällen leitete die Polizei Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten ein. Darunter gab es sieben gefährliche Körperverletzungen. Wie die Polizei bereites mitteilte, hatte ein 16-jähriger am Donnerstagabend einen Feuerwerkskörper in einer Menschenmenge auf dem Marktgelände gezündet und dadurch drei Personen verletzt. Gegen den 16-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zehn Waffen, bei denen es sich um Schlagringe oder Messer gehandelt hat, wurden sichergestellt. Diese Gegenstände wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegen Personen eingesetzt, sondern im Rahmen von Kontrollen oder Durchsuchungen bei den Betroffenen aufgefunden.

22-Jähriger wehrt sich gegen Polizeieinsatz

Weiterhin wurden insgesamt 17 Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. In zwei Fällen führten die Beamten Folgemaßnahmen durch und durchsuchten jeweils die Wohnung der Tatverdächtigen. Darüber hinaus kam es zu drei Diebstahlsanzeigen.

Während der fünf Gallimarkt-Tage wurden insgesamt 32 Platzverweise ausgesprochen. Auf dem Kirmesgelände leistete am Samstagabend in der Königstraße ein 22-Jähriger aus Nortmoor Widerstand gegen einen Polizeieinsatz. Nach einer Sachbeschädigung sollte der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden. Dabei trat er mit den Füßen um sich und traf einen der Beamten. Außerdem bespuckte der 22-Jährige die eingesetzten Beamten, sodass gegen ihn Reizgas eingesetzt wurde. Gegen den Mann aus Nortmoor wird nun ermittelt.

Die Verkehrslage sei während des Gallimarktes "weitestgehend entspannt" gewesen, heißt es. Lediglich nach dem Feuerwerk, welches witterungsbedingt auf den Sonntagabend verschoben wurde, musste der Verkehr gelenkt werden. In 63 Fällen ahndeten die Beamten Verkehrsverstöße, die zum Großteil auf vorschriftswidriges Parken zurückzuführen sind.

Unterstützung aus den Niederlanden

Am Freitag- und Samstagabend unterstützte die Bereitschaftspolizei sowie die niederländische Polizei (Flexteam Groningen) wie in den Vorjahren die deutschen Einsatzkräfte. "Der Einsatz der niederländischen Polizei hilft uns besonders bei den vielen niederländischen Besuchern Sprachbarrieren zu vermeiden", wird Polizeihauptkommissar Bernhard Janssen in der Mitteilung zitiert, Janssen war Einsatzleiter der Polizei beim Gallimarkt.