Verstieß Heeder auf Gallimarkt in Leer gegen Tierschutzgesetz?

Auf der Polizeiwache des Gallimarktes in Leer verhielt sich der Emsländer aggressiv. Symbolfoto: David Ebener

Leer/Heede. Die Polizei in Leer hat Ermittlungen gegen einen 61 Jahre alten Hundebesitzer aus Heede eingeleitet. Der Emsländer soll am Sonntagabend auf dem Gallimarkt in stark betrunkenem Zustand seinen Vierbeiner misshandelt und damit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben.