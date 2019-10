Loppersum. Beim Brand der Lagerhalle eines Bauernhofes in Loppersum im Landkreis Aurich ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben der Feuerwehr waren seit Mittwochabend etwa 150 Einsatzkräfte am Brandort, die gut 400 Quadratmeter große Halle mit Heu- und Strohballen sowie einem Traktor brannte vollständig. Die Flammen schlugen meterhoch aus Türen und Fenstern. Menschen und Tiere waren nicht in der Halle, die Tiere waren in einer anderen Halle untergebracht. Die Rinder waren nach den Worten eines Feuerwehrsprechers "unbeeindruckt von dem Geschehen und kümmerten sich weiter um ihre Aufgabe der Milchproduktion". Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Donnerstagmorgen.