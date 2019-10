Ihrhove. Bei einem Verkehrsunfall in Ihrhove ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war die 48-jährige Fahrerin eines Elektrofahrrades gegen 7.50 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. Eine 31-jährige Autofahrerin, die von der Blinkstraße in die vorfahrtberechtigte Bahnhofstraße einbiegen wollte, übersah dabei die Radfahrerin. Es kam zu einer Kollision, bei sich die 48-Jährige schwer verletzte.

Nach Angaben der Polizei wurde die Radfahrerin von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mitsubishi der Autofahrerin entstand leichter Sachschaden, das Fahrrad wurde an der Gabel und der Beleuchtung beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 04955/935393 bei der Dienststelle in Westoverledingen zu melden.