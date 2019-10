Leer. Karl-Heinz Langenscheidt ist immer für eine Überraschung gut: Das stellte der Vorsitzende des Vereins reisender Schausteller Ostfriesland auf der Pressekonferenz zum 511. Gallimarkt in Leer unter Beweis.

