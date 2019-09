Ihlow. Nachdem Sigmar Gabriel vergangenen Donnerstag verkündete, dass er sein Bundestagsmandat schon Anfang November ablegen werde, könnte Markus Paschke aus dem ostfriesischen Ihlow als erster Nachrücker auf der Landesliste wieder ins Parlament einziehen.

Der 56-Jährige vertrat bereits von 2013 bis 2017 den Wahlkreis Unterems im Bundestag, schaffte bei der Wahl am 24. September 2017 den Einzug jedoch nicht erneut. Seither ist er wieder in den dienst des Deutschen Gewerkschaftsbundes getreten, aus dem heraus er 2013 in den Bundestag gewechselt war.

Noch keine Entscheidung

Ob er die Chance, nun doch wieder nach Berlin zurückzukehren, nutzen werde, darüber ist sich der Sozialdemokrat noch nicht ganz klar: "Bisher hatte ich allerdings noch nicht die Möglichkeit und die Zeit, diese für mich sehr einschneidenden Veränderungen mit meiner Familie und mit Parteifreunden zu besprechen", teilte er mit. "Das werde ich in den kommenden Tagen machen. Danach werde ich eine Entscheidung treffen und diese den Parteigremien und der Öffentlichkeit mitteilen."

Sollte Paschke auf eine Rückkehr verzichten, wäre die nächste Nachrückerin auf der Landesliste Christina Jantz-Herrmann aus Schwanewede im Unterbezirk Osterholz.