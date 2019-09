Bunde. Als potenzieller Standort für eine Tankstelle ist das Gelände in Sichtweite der Abfahrt Weener/Bunde in Ostfriesland der Autobahn (A) 31 schon länger im Gespräch. Nun werden die Planungen konkret.

Am Ortseingang von Bunde in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Weener/Bunde sind der Neubau einer Aral-Tankstelle und einer Filiale der Fastfood-Kette "McDonald’s" auf einem Grundstück geplant. Die beiden Unternehmen bestätigten auf Anfrage entsprechende Planungen.



Das Vorhaben befindet sich noch im Anfangsstadium, erklärte Detlef Brandenburg, Pressesprecher der Aral AG in Bochum: "Die Planungen beziehen sich auf das Jahr 2020/21." Jennifer Gehrmann, Sprecherin von "McDonald’s", teilte mit: "Wir haben Interesse an dem Standort und überprüfen die Möglichkeiten."

Andernorts verwirklicht die Fastfood-Kette bereits ähnliche Projekte. So soll bis Frühjahr 2020 an der A31 im Gewerbepark in Haren-Wesuwe im Emsland eine neue Aral-Tankstelle mit einer "McDonald’s"-Filiale entstehen. Vorgesehen ist dort auch die Aufstellung eines 30 Meter hohen Werbemasten.

Wie die Kreisverwaltung in Leer auf Anfrage mitteilte, haben wegen der Einleitung eines Bauleitverfahrens für das Areal jüngst Gespräche stattgefunden. Der Landkreis sei in dem Verfahren zuständig für geplante Gebäude, erklärte Pressesprecher Philipp Koenen. Weitere Teile werden nach dem Fernstraßenrecht beurteilt.

Der Bunder Bürgermeister Gerald Sap hält sich derweil noch bedeckt. Er bestätigte lediglich "lockere Gespräche" über eine neue Tankstelle und die Ansiedlung eines "Franchise-Unternehmens". Auf Nachfrage fügte Sap hinzu, dass die Flächen verfügbar seien und dass ein Lärm-Gutachten positiv ausgefallen sei. Die Gemeinde sei grundsätzlich bereit, einen Bebauungsplan aufzustellen.