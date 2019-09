Ostrhauderfehn. Mit einem Messer und einer Gaspistole hat ein Mann in Ostrhauderfehn einen Laden betreten. Die Polizei konnte ihn festnehmen. Das Geschäft musste evakuiert werden.

Am Montagnachmittag um 17 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein 22-jähriger aus Rhauderfehn im Besitz von Waffen sein soll und sich zu einem Einzelhandelsgeschäft in die Hauptstraße begeben wird. Die Polizei aus Leer und Rhauderfehn fuhren daraufhin umgehend zu dem Laden und betraten gemeinschaftlich das Einzelhandelsgeschäft, um nach der Person zu fahnden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Geschäft wird evakuiert

Im vorderen Bereich des Geschäftes konnte der 22-jährige durch die eingesetzten Kräfte identifiziert und angesprochen werden. Während der Kontaktaufnahme mit dem Rhauderfehner wurde das Einzelhandelsgeschäft vollständig und erfolgreich im Gefahrenbereich evakuiert. Die Beamten konnten in der Hand des Rhauderfehners ein Messer feststellen. Nach mehrmaliger Aufforderung und unter Androhung der Schusswaffe ließ der 22-jährige das Messer fallen und konnte dazu bewegt werden, sich auf den Boden zu legen.

Im Anschluss wurde der Rhauderfehner fixiert und vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten eine geladene Gaspistole, eine Softairwaffe und ein Einhandmesser sicher. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat und zur Motivlage dauern an. Durch den Einsatz wurde niemand verletzt. Durch die Staatsanwaltschaft Aurich wurden weitere Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung beschlossen. Gegen den 22-jährigen wird nun ermittelt.