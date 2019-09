Leer. Die Polizei hat in Leer am Montagmorgen Reizgas gegen einen randalierenden 40-Jährigen einsetzen müssen. Der Mann ist der Justiz bereits bekannt.

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge gegen 8.45 Uhr gerufen, weil der 40-Jährige in der Straße Brinkmannshof randaliert hatte. Er hatte vor dem Betreuungsverein lautstark gebrüllt und Flaschen um sich geworfen.

Die Beamten versuchten Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Dabei zeigte sich der Leeraner zunehmend aggressiv und bespuckte einen Beamten, sodass gegen ihn Reizgas eingesetzt wurde. Dabei erlitt auch einer der Beamten eine Augenreizung. Zur medizinischen Versorgung des 40-jährigen wurde ein Rettungswagen hinzugerufen.

Wie auch in den vorherigen polizeilichen Einsätzen mit dem 40-jährigen, zeigte er sich während dieser polizeilichen Maßnahmen ebenfalls psychisch auffällig. Das Amtsgericht in Leer habe daraufhin die Unterbringung in eine Psychiatrie angeordnet, teilte die Polizei mit. Der 40-jährige wurde deshalb, von der Polizei begleitet, in eine Einrichtung verbracht. Gegen ihn wird nun ermittelt.