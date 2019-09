Steenfelde. Großer Erfolg für Wilke Zierden: Der Ostfriese, der gemeinsam mit seinem Partner Udo Tesch mit lustigen Videos aus seinem Leben im Internet für Furore sorgt, hat die "Goldene Henne", nach Angaben des MDR-Fernsehens der größte Publikumspreis in Deutschland, gewonnen. Bei der Online-Abstimmung hat er sich gegen namhafte Konkurrenz, zum Beispiel Cathy Hummels, durchgesetzt.

Zierden und Tesch gewannen die Abstimmung in der Kategorie "Online-Stars 2019". Die Vergabe der Preise fand am Abend in Leipzig vor rund 5000 Zuschauern statt, die Live-Sendung wurde von Kai Pflaume moderiert. Wilke Zierden und Udo Tesch waren in schwarzem Anzug und mit Fliege erschienen.

"Die Goldene Henne geht nach Ostfriesland!", rief Pflaume kurz vor Ende der Sendung, die Auszeichnung wurde nämlich als eine der letzten verliehen. Zierden und Tesch konnten es offenbar zunächst nicht glauben. Sie freuten sich zwar, standen aber zunächst nicht auf, um auf die Bühne zu gehen. Pflaume sagte, die beiden seien im Vorfeld mit viel "Understatement", also Zurückhaltung, in ihren Videos unterwegs gewesen. Schließlich werden sie bei Facebook und Instagram von deutlich weniger Menschen verfolgt (nämlich nur rund 160.000) wie die anderen Nominierten. Sie riefen trotzdem fleißig dazu auf, für sie zu stimmen - mit Erfolg.

(Weiterlesen: „Chaot“ aus Westoverledingen wird zum Social-Media-Star)



Platzwart beim SuS Steenfelde

Tesch ist Platzwart beim SuS Steenfelde (Gemeinde Westoverledingen), in den Videos zeigen Tesch und Zierden das "normale Leben auf dem Dorf und auf dem Sportplatz", wie Pflaume erklärte. Zierden hat inzwischen seine Ausbildung zum Tätowierer abgebrochen und lebt davon, "Influencer" zu sein, also den Videos und auch der Werbung, die er darin macht, zum Beispiel für einen Discounter oder für Festivals, die er im Laufe des Jahres besucht.

Während des Galaauftritts wurde ein Film über das Tun von "Udo und Wilke" gezeigt. Die Videos seien "Kult in Ostfriesland", wie es in dem Einspielfilm heißt. Zu sehen ist auch ein fluchender Udo Tesch am Sportplatz, was nicht immer ernst gemeint ist. Der SuS Steenfelde wird das "St. Pauli Ostfrieslanbds" genannt. Zierden und Tesch seien "friesisch herzlich".

500 Euro gespendet

"Wir sind voll am Zittern", sagt Zierden ins Mikrofon, das ihn Kai Pflaume vor den Mund hält. Beide seien "die ganz normalen Jungs vom Dorf. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, hier zu stehen und einen Preis zu bekommen". Beide seien "keine Stars, sondern Volltrottel vom Dorf, die ein bisschen Spaß haben". Zierden und Tesch spendeten 500 Euro für die Organisation "Viva con Agua", wofür es viel Applaus vom Publikum gab.

Anzeige Anzeige

Udo Tesch sendete ein großes Lob an seine Ehefrau, die ihm sehr den Rücken stärke. Am Samstag werden beide wieder zurück im südlichen Landkreis Leer sein. Schließlich ist Heimspiel, 2. Kreisklasse Ostfriesland, und Tesch muss den Platz herrichten, sagten beide. Am Abend soll eine Grillparty steigen, verriet Tesch.

Auf der anschließenden After-Show-Party sagte Zierden: "Absolut verrückt. Wirklich überragend." Jeder im Dorf sei verrückt gewesen in den vergangenen Tagen, nachdem die Nominierung feststand. Die Nominierung wurde erst am Montag bekanntgegeben, noch bis Freitagabend gegen 22.45 Uhr konnte die Bevölkerung im Internet abstimmen. Wie viele Stimmen Tesch und Zierden holten, sagte Pflaume nicht

Weitere Gewinner der "Goldenen Henne" waren der elfjährige Schauspieler Julius Weckauf („Der Junge muss an die frische Luft“) als "Aufsteiger des Jahres, In der Kategorie Politik wurden die ersten Leipziger Montagsdemonstranten im Herbst 1989 geehrt. Ebenfalls einen Preis erhielten die Feuerwehrleute von Lübtheen (Kategorie "Charity"). Den Preis als beliebtester Sportler des Jahres gewann Trainer Jürgen Klopp. Als "beliebtester Musiker" wurde Wincent Weiss ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie "Entertainment" ging an Joko Winterscheidt und Paul Ripke. Im Rahmenprogramm trat unter anderem Peter Maffay auf.

(Weiterlesen: Youtuberin „Bibi“ greift Tattoo-Video aus Papenburg auf)