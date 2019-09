81-Jähriger nach Arbeitsunfall in Ostfriesland verstorben CC-Editor öffnen

Ein Rettungshubschrauber des ADAC war in Hesel vor Ort, kam letztlich aber nicht zum Einsatz. Der 81.Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er wenig später. Symbolfoto: Jana Henschen

Hesel. In der Gemeinde Hesel im Landkreis Leer ist am Mittwochvormittag ein 81-jähriger Landwirt unter einen Siloschneider geraten. Ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr waren vor Ort. Der Senior verstarb wenig später an seinen schweren Verletzungen.