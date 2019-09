Aurich. Der Prozess gegen einen 57-jährigen Pflegevater, der in Aurich und Großheide in Ostfriesland ihm anvertraute Schützlinge sexuell missbraucht haben soll, muss möglicherweise neu aufgerollt werden. Der Angeklagte hat gegen das Urteil Revision eingelegt.

