Westoverledingen. In Westoverledingen ist ein alkoholisierter Autofahrer mit einem Pkw verunglückt. Der 19-Jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer 1,32 Promille intus.

