Aurich/Ostfriesland. Der Leeraner Krimi-Autor und Verleger Peter Gerdes hat das Programm der 11. Ostfriesischen Krimitage vorgestellt. Sie finden vom 19. September bis zum 29. November in ganz Ostfriesland statt.

„Ostfriesland hat der Kriminalliteratur eine Menge zu verdanken“, sagte Gerdes bei der Vorstellung. Auch die Sparkasse Leer-Wittmund, die Stadt Leer, die Ostfriesische Landschaft, die Krimiautorenvereinigung „Syndikat“ und zahlreiche weitere Organisationen und Geschäfte gehören zu den Unterstützern dieses Literaturfestivals im ganzen Nordwestraum, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

„In den letzten zwanzig Jahren ist es uns gelungen, unsere Heimat Ostfriesland mit Hilfe der Kriminalliteratur bundesweit ins Bewusstsein zu bringen und positiv zu besetzen“, so Gerdes weiter. „Die hohe Identifikationskraft Ostfrieslands kommt in den Büchern deutlich heraus, daher werden diese so gerne gekauft, gelesen und verschenkt. Damit wird jedes einzelne von ihnen zum Botschafter Ostfrieslands.“ Die steigenden Touristenzahlen seien unter anderem darauf zurückzuführen.

Über den vereinzelt erhobenen Vorwurf, in den Krimis würden die Ostfriesen als „ein Volk von Mördern“ diffamiert, kann Gerdes nur lachen: „Wer die Charaktere eines Romans nicht von realen Menschen unterscheiden kann, hat in der Schule schlicht gepennt.“ Einige Vorurteile gegenüber dem Krimi hielten sich hartnäckig, obwohl sie seit Jahrzehnten überholt seien: „Da hat sich so viel entwickelt, und manche bekommen das einfach nicht mit. Traurig.“

Das Krimitage-Programm bietet laut Pressemeldung wieder eine Mischung aus ostfriesischer und überregionaler Kriminalliteratur, dargeboten in den verschiedensten Formen. Stars der Szene wie Elisabeth Herrmann, Arno Strobel, „Wilsberg“-Schauspieler Roland Jankowsy, Ralf Kramp, Nina George, Margarete von Schwarzkopf, Krischan Koch, Sandra Lüpkes, Christiane Franke, Herbert Knorr, Tatjana Kruse, Carsten Sebastian Henn, Elke Pistor, Jens J. Kramer, Regine Kölpin und viele andere mehr treten auf – außerdem natürlich auch Gastgeber Peter Gerdes sowie Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl.

Auch der Auricher Pastor Andreas Scheepker ist dabei – mit seinem neuen Werk „Auricher Abschiede“, in dem an bedeutenden historischen Stätten gemordet wird. Diese „Abschiede“ sind zugleich das letzte Buch, das im ostfriesischen Leda-Verlag erscheint. Dieser Verlag wird zum Jahreswechsel vom Gmeiner-Verlag übernommen. Die Bücher der aktiven Leda-Autoren werden künftig unter diesem Label erscheinen.