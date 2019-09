Rhauderfehn/Saterland. Bei einem schweren Unfall in Saterland-Bokelesch (Landkreis Cloppenburg) ist eine 76-Jährige aus Rhauderfehn tödlich verletzt worden. Sie prallte mit ihren Fahrzeug frontal gegen einen Baum.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 17.43 Uhr. Die Frau war mit ihrem Opel Corsa auf der Johanniterstraße aus Richtung Klosterstraße kommend in Richtung Bundesstraße 72 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr, wich noch einem entgegenkommenden Autofahrer aus und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen einen Baum.

Der Wagen der 76-Jährigen kam schließlich in einem Graben zum Stillstand. Die Fahrerin erlag den Beamten zufolge noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.