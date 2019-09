Leer. Die siebenköpfige Besatzung der „Fehn Calypso“, das der Leeraner Reederei Fehn Ship Management gehört, hat vor der Mittelmeerküste Algeriens zehn Männer in einem Holzboot gesichtet und bei deren Rettung geholfen. Ein Rettungskreuzer brachte die Flüchtlinge nach Spanien.

Die „Fehn Calypso“, ein knapp 90 Meter langes Schiff, war am Montag auf dem Weg von der griechischen Insel Milos zum französischen Le Treport nördlich von Dieppe, teilte die ostfriesische Reederei am Dienstag mit. Gegen 14 Uhr sichtete der Ausguck knapp 45 Seemeilen vor der algerischen Küste ein Boot, in dem zehn Männer offensichtlich um Hilfe winkten. Die „Fehn Calypso“ nahm Kurs auf das Boot und die Besatzung versorgte die Männer, die in einem fünf Meter langen Holzboot unterwegs waren, mit Wasser, Nahrung und Tabletten gegen Seekrankheit.

Die sofort informierte spanische Rettungsleitstelle in Almeria wies die „Fehn Calypso“ an, bis zum Eintreffen des sofort alarmierten Rettungskreuzers „Salvamare Spika“ bei dem Boot zu bleiben, heißt es in der Mitteilungt. Nach knapp drei Stunden nahm die „Salvamare Spika“ die Männer an Bord und brachte sie nach Spanien.

Niemand verletzt

„Die Besonnenheit unseres Kapitäns und das professionelle Verhalten seiner Mannschaft haben dafür gesorgt, dass die Rettungsaktion ohne Zwischenfälle verlaufen und niemand zu Schaden gekommen ist“, wird Manfred Müller, Chef der EMS-Fehn-Group, zu der auch Fehn Ship Management gehört, in der Mitteilung zitiert. „Das Boot befand sich mitten in der viel befahrenen Ost-West-Verbindung zwischen Gibraltar und dem östlichen Mittelmeer. "Ich mag mir nicht vorstellen, was ohne den Einsatz der ,Fehn Calypso’ alles hätte passieren können", so Müller.

Am Montag seien der Reederei zufolge nach offiziellen Angaben zwischen Nordafrika und Spanien acht Boote mit insgesamt 310 Menschen gesichtet und von Schiffen der spanischen Marine und der Küstenwache aufgenommen und ans Festland gebracht.

Fehn Ship Management ist nach eigenen Angaben Teil der EMS-Fehn-Group. Zu ihr gehören 21 Unternehmen mit Büros in Leer, Papenburg, Bremen, Hamburg, Lübeck, Bergen, Riga, Palermo, Rijeka, Durres, Skopje und St. Petersburg. In der EMS-Fehn-Group sind 200 Mitarbeiter in acht Ländern beschäftigt sowie 100 Mitarbeiter auf See.